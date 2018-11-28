Назван простой способ продления жизни

Отмечается, что антивозрастной эффект от упражнений на выносливость превосходит действие силовых тренировок.

Упражнения на выносливость продлевают жизнь, способствуя увеличению длины теломер, защищающих ДНК от повреждения.

Об этом говорится в исследовании ученых Лейпцигского университета, передает EurekAlert.

В эксперименте приняли участие 266 человек, разделенных на четыре группы. Все они не занимались ранее спортом.

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В одной из групп люди в течение 6 месяцев занимались упражнениями на выносливость, в другой - высокоинтенсивными интервальными тренировками, в третьей - силовыми упражнениями. В последней группе люди в не изменили образ жизни.

Ученые проанализировали длину теломер в начале эксперимента и через 2-7 дней после его окончания.

У всех испытуемых, делавших упражнения на выносливость, увеличилась длин теломер, защищающих ДНК от повреждения во время репликации хромосом, а также повысилась активность теломеразы, восстанавливающей теломеры, подчеркнули ученые. А вот силовые тренировки не оказали эффекта.

Ранее ученые Сиднейского университета выяснили, какой рацион питания способствует продлению жизни.