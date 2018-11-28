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Назван простой способ продления жизни

16:02, 28 ноября 2018
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в исследовании ученых Лейпцигского университета, передает EurekAlert.

В эксперименте приняли участие 266 человек, разделенных на четыре группы. Все они не занимались ранее спортом. 

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В одной из групп люди в течение 6 месяцев занимались упражнениями на выносливость, в другой - высокоинтенсивными интервальными тренировками, в третьей - силовыми упражнениями. В последней группе люди в не изменили образ жизни.

Ученые проанализировали длину теломер в начале эксперимента и через 2-7 дней после его окончания.

У всех испытуемых, делавших упражнения на выносливость, увеличилась длин теломер, защищающих ДНК от повреждения во время репликации хромосом, а также повысилась активность теломеразы, восстанавливающей теломеры, подчеркнули ученые. А вот силовые тренировки не оказали эффекта.

Ранее ученые Сиднейского университета выяснили, какой рацион питания способствует продлению жизни. 

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Теги: #ученые