Ученые впервые вырастили жизнеспособные искусственные легкие

Ранее искусственные легкие, пересаженные грызунам, отказывали в течение нескольких часов, до того, как успевали развить кровеносные сосуды.

Ученым впервые удалось вырастить в лаборатории искусственные легкие, которые затем были имплантированы свиньям.

Как сообщает zn.ua со ссылкой на Science News, после имплантации свиньи прожили несколько недель без каких-либо медицинских осложнений.

Отмечается, что ранее искусственные легкие, пересаженные грызунам, отказывали в течение нескольких часов, до того, как успевали развить кровеносные сосуды.

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Новые легкие выращены из клеток реципиента, что снижает риск отторжения. Если эффективность подобного способа будет показана для людей, в дальнейшем он позволит решить проблему с донорским материалом и очередями на пересадку легких.

В ходе эксперимента ученые с помощью смеси детергентов и сахара отделили клетки от легких свиней-доноров, в результате чего получился 3D-каркас из межклеточных белков. В нем ученые стали выращивать культуру клеток, выделенных у животных-реципиентов. Легкие росли в течение 30 дней в резервуаре биореактора, наполненного питательными растворами. Готовые органы были пересажены четырем свиньям взамен левого легкого.

Свиньи прожили 10 часов, 14 дней, месяц и два месяца, после чего были умерщвлены. Исследователи провели вскрытие животных для того, чтобы оценить, насколько хорошо прижились органы. В течение всего опыта свиньи не получали иммунодепрессанты, но ученые не выявили признаков отторжения пересаженного органа ни в одном из случаев.

Отмечается, что свинья, которая прожила дольше всех, не испытывала никаких проблем с дыханием, а в ее легких поселились бактерии, характерные для легких этих животных.