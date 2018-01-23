Сладкое вредит кровеносной системе - ученые

О весьма неоднозначном влиянии сладких продуктов на организм известно давно. Ученые со всего мира пытаются понять, как именно сладости влияют на наш организм.

Сейчас свою лепту внесли датские исследователи из Копенгагенского университета, пишет Naked Science.

В эксперименте приняли участие двенадцать здоровых мужчин. На протяжении двух недель они каждый день употребляли по 225 граммов сахара. В начале и в конце эксперимента исследователи замерили показатели кровоснабжения ног испытуемых.

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Результаты оказались более чем показательными. После ежедневного употребления сахара поступление крови в нижние конечности уменьшилось на 17%. Измерения проводились, когда добровольцы садились на стул и поднимали ногу. Сами ученые полагают, что это только вершина айсберга, и употребление сахара даже в, казалось бы, относительно небольших количествах способно крайне негативно сказаться на работе таких важных органов, как сердце и мозг.

"Пол-литра колы время от времени не причинят вам никакого вреда, если вы едите здоровую пищу и придерживаетесь сбалансированной диеты", - говорит один из авторов исследования, профессор Юлва Хеллстен.

Исследователь сравнивает состояние кровеносной системы у мужчин, употреблявших сахар во время эксперимента, с показателями 65-летнего человека.

Восстановление функций организма испытуемых потребовало две недели, это, в свою очередь, дает надежду на то, что нормализация питания может помочь миллионам людей, которые страдают от целого ряда серьезных заболеваний.