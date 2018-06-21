Названа неожиданная польза брака

Ученые объясняют пользу брака тем, что женатые люди в целом лучше следят за своим здоровьем.

Жить в браке полезно для здоровья, что подтвердилось и новым научным исследованием ученых из Великобритании, представляющих Килский университет.

В частности, как выяснилось, связанные брачными узами люди реже страдают от инсульта и других сосудистых заболеваний, передает MedikForum. Данные исследования были опубликованы в научном издании Heart.

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Состоящие в браке люди примерно в полтора раза реже холостяков умирают из-за ишемической болезни сердца и инсульта, да и реже страдают от этих недугов. К такому выводу специалисты пришли, изучив результаты 34 крупных исследований на тему жизни в браке в соотношении со здоровьем.

Ученые отмечают, что подобная взаимосвязь имеет место среди представителей самых разнообразных социальных и этнических групп. Исследователи объясняют пользу брака тем, что женатые люди обладают более крепкими социальными связями, а также в целом лучше следят за своим здоровьем: чаще обращаются к врачу и более ответственно подходят к процессу лечения. Кроме того, у супругов удовлетворяется базовая потребность в безопасной привязанности.

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