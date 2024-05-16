FPV-дроны и мавики получили военные на Харьковском и Донецком направлениях от Интерпайп Виктора Пинчука

Также бойцам передали десять зарядных станций.

Промышленная группа Интерпайп Виктора Пинчука передала бригадам, которые сейчас обороняют Харьковскую область, 200 fpv-дронов, 33 дневных дрона Mavic и 10 ночных дронов Mavic 3T, а также десять зарядных станций.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Интерпайп.

"Мы системно патронируем 15 подразделений, удерживающих фронт на Донецком направлении. Сегодня присоединились к помощи подразделениям на Харьковщине, ведь это одно из самых тяжелых направлений и подразделения требуют много расходников в виде дронов", - рассказала Людмила Новак, руководитель направления помощи военным Интерпайп.

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С начала текущего года Интерпайп уже передал бригадам, которые сдерживают врага в Донецкой области, более 1000 fpv-дронов, 400 дневных дронов Mavic и более 100 ночных дронов Mavic.