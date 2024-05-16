Если раньше производители делали ставку на количество мегапикселей в камерах и у кого мощнее процессор, то теперь в приоритете длительный период программной поддержки.

У каждого смартфона есть срок годности. Наступит тот день, когда обновления программного обеспечения перестанут поступать, и вы начнете упускать новые функции и защиту безопасности. С большинством смартфонов это происходит примерно через три года. Но ситуация, наконец, начинает меняться, говорится в материале NYTimes.

На презентации Pixel 8 мы услышали новую цифру – 7. Семь лет обновлений ОС Android и патчей безопасности. А ранее в этом году Samsung, главный производитель телефонов на базе Android, установил аналогичный график обновления для моделей Galaxy S24. Поэтому нет сомнений, что в будущем их примеру последуют и остальные.

Длительный период программной поддержки всегда считался главной фишкой Apple. Тогда как iPhone обновлялись по 5-6 лет, смартфоны Android – даже флагманские – получали в лучшем случае 3-4 полноценных апдейта. Эта особенность продевает срок службы телефонов и дает пользователям больше гибкости в принятии решения, когда пора обновляться.

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Важно подчеркнуть, что семь лет поддержки подразумевает обновления как ПО, так и безопасности. То есть, покупая Pixel 8 сегодня, устройство будет актуальным вплоть до 2031 года, когда выйдет Android 21.

По словам Google, 7 лет – это не просто желание переплюнуть конкурентов. Компания проанализировала, как долго люди используют их устройства Pixel, включая б/у рынок. Компания обнаружила высокую активность старых гаджетов в течение семилетнего периода – это и стало ориентиром.

Как пользоваться телефоном, чтобы он прослужил дольше

Обновления ПО – это важная часть обеспечения оптимальной работы телефона, но есть и другие шаги, позволяющие продлить срок службы любимого гаджета. Они включают:

Заменяйте батарею телефона каждые два года. Литий-ионные аккумуляторы в смартфонах имеют ограниченный срок службы. Примерно через два года объем заряда, который они могут удерживать, уменьшается, и разумно заменить батарею.

Литий-ионные аккумуляторы в смартфонах имеют ограниченный срок службы. Примерно через два года объем заряда, который они могут удерживать, уменьшается, и разумно заменить батарею. Инвестируйте в качественный чехол. Смартфоны все еще в основном сделаны из стекла, поэтому, чтобы телефон прослужил семь лет, разумно обзавестись качественным чехлом. Защитная пленка для экрана является дополнительной защитой, впрочем, многим не нравится, как она искажает качество изображения на экране.

Смартфоны все еще в основном сделаны из стекла, поэтому, чтобы телефон прослужил семь лет, разумно обзавестись качественным чехлом. Защитная пленка для экрана является дополнительной защитой, впрочем, многим не нравится, как она искажает качество изображения на экране. Не забывайте чистить порт зарядки и динамиков . Большинство из нас пренебрегают чисткой тех частей, на которые редко смотрят: портов для зарядки и отверстий динамиков. Со временем эти отверстия забиваются грязью, ворсом и прочим. Из-за скопившегося мусора телефон может заряжаться дольше, а качество звука станет хуже.

При этом специалисты рекомендуют покупать смартфон, опираясь на то, что он может сделать для вас сегодня, а не на то, что компании обещают для него в будущем. Многие люди предпочтут обновиться раньше по другим причинам, например, для получения новой функции, такой как улучшенная камера или более долговечная батарея.

Но тем, кто хочет получить за свои деньги максимально долговечный телефон, лучше выбрать тот, который предлагает длительную программную поддержку. Их владельцы будут получать самые свежие версии Android, позволяющие не отставать от аппаратного обеспечения новинок.

Ранее УНИАН подготовил подборку бесплатных и простых в использовании нейросетей для генерации фото. Это отличные варианты для тех, кому Midjourney или Stable Diffusion показался слишком сложным.

А еще объясняли, что означает зеленая или желтая точка на экране телефона. На самом деле, таким образом ОС забоится о вас, хоть порой эти индикаторы могут раздражать.

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