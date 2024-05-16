Американский военный сравнил украинскую армию с известными героями Второй мировой войны.

Российское наступление на севере Харьковщины - не просто тактическая операция, а попытка создать предпосылки для повторного наступления на Киев. Такое мнение в авторской статье на страницах издания The Hill высказали полковник армии США в отставке Джонатан Свит и военно-политический обозреватель Марк Тот.

"Во многих отношениях Харьков теперь стал стратегическим городом, который президент России Владимир Путин должен нейтрализовать, чтобы попытаться второй штурм столицы Киева. Если Кремль потерпит неудачу в этой затее, он отступит и попытается в другом месте, считая, что напор пехоты и артиллерии как-то выиграет", - говорится в публикации.

Подтверждением этого авторы статьи считают смену министра обороны в России. Назначение на эту должность опытного экономиста Андрея Белоусова указывает на желание Путина вести длительную войну против Украины и НАТО.

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"Кремль намерен создать в Украине "санитарную зону" или "демилитаризованную буферную зону", чтобы "защитить территорию России от украинских ударов". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что она начинается с захвата города Харькова", - пишут Свит и Тот.

Авторы публикации с восторгом высказываются об истощенной украинской армии, которая готова ожесточенно сопротивляться превосходящим силам агрессора. Используя специфическую лексику, присущую американским военным, полковник Свит и журналист Тот сравнивают украинцев с "избитыми ублюдками Джорджа Коскимаки" - подразделением американской армии, которое в декабре 1944 года обороняло бельгийский городок Бастонь во время немецкого наступления в Арденнах.

Авторы публикации убеждены, что в битве за Харьков может наступить коренной перелом войны, как это произошло когда-то в Бастоне, где одна американская дивизия удержала этот ключевой город - сражаясь в полном окружении, в разы уступая врагу численностью и имея ощутимую нехватку боеприпасов и провизии, они несколько раз отказались капитулировать по требованию немцев. "Побитые ублюдки Джорджа Коскимаки" тогда обеспечили западным союзникам возможность начать контрнаступление и перенести войну в саму Германию.

"Сейчас они (украинцы) занимают оборону в Волчанске, Сумах и Часовом Яру, чтобы продолжать борьбу, как раньше в Бахмуте и Авдеевке. (...) В пятой строфе вероисповедания рейнджера армии США сказано: "Капитуляция - это не рейнджерское слово". Нет его и в украинском боевом словаре", - пишут авторы.

Вместе с тем Свит и Тот возмущаются медленными темпами поставок оружия, которое США уже пообещали передать Украине.

"18-й воздушно-десантный корпус армии США может развернуть Силы немедленного реагирования в любой точке мира за 18 часов, но администрация Байдена не может доставить боеприпасы для передовых подразделений в Украине в течение трех недель?" - спрашивают они.

Российское наступление на Харьковщине: последние новости

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский посетил Харьков, где заявил, что Украина не может позволить себе потерять этот город. По его словам, задержка помощи от США напрямую повлияла на войну и ситуацию вдоль границы.

The New York Times утверждает, что Россия открыла новый фронт не для того, чтобы захватить город-миллионник, а лишь для отвлечения сил с горячих направлений Донбасса. Тем не менее, Украину ждет тяжелый год, считают журналисты.

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