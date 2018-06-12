Названы новые причины раннего старения у женщин

Тяжелые психологические переживания, а также раннее материнство могут стать причинами раннего старения.

На Всемирном конгрессе в Ванкувере ученые из Гавайского университета представили данные о том, что роды в очень молодом возрасте являются серьезным фактором раннего старения у женщин.

Родившие до 20 лет женщины подвергаются риску ранней менопаузы на 43% чаще, чем другие представительницы их пола, заявили научные специалисты, передает Medikforum.

Также эксперты выяснили, что рано родившие женщины чаще других проходят через гистерэктомию – гинекологическую процедуру по удалению матки.

Читайте такжеНайден новый способ повернуть старение вспять

Учеными были проанализированы сведения о 1000 женщин из разных стран мира. Выяснилось, что у жительниц бедных государств менопауза наступает в 45 лет, что почти на десять лет раньше, чем у женщин из более благополучных мест жительства.

Кроме того, полученные исследователями цифры говорят о том, что серьезным фактором раннего климакса могут быть эмоциональные страдания, пережитые в детском возрасте. Среди респонденток, которые испытали в детстве подобные травмы, ранняя менопауза наблюдалась у каждой второй.

Предварительные исследования показывали, что женщины, у которых слишком рано наступает менопауза, чаще страдают от аневризмы головного мозга. Также есть данные о том, что раннее начало климакса коррелирует с развитием у женщин болезней сердца.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что любая физическая активность уменьшает риск сердечных заболеваний, по-настоящему эффективно бороться со старением артерий и сердца можно только занимаясь спортом четыре-пять раз в неделю.