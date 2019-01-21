В Одесской области резко возросло число заболевших корью детей

В связи со вспышкой заболевания в учебных заведениях села и в детском саду с сегодняшнего дня введен карантин.

В селе Шевченково Килийского района Одесской области, в учебных заведениях которого с 21 января объявлен карантин, количество заболевших корью детей увеличилось до 40.

Об этом сообщили в Килийской ОТГ. Отмечается, что по состоянию на вечер 19 января заболевших детей было 14.

По словам главы ОТГ Павла Бойченко, сейчас в связи со сложившейся ситуацией в селе принимаются все необходимые меры.

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«Количество детей, заболевших корью в Шевченково, достигло 40, еще по 10 ждем подтверждения, но нет сомнений в том, что диагноз будет подтвержден. В учебных заведениях села и в детском саду «Тополек» с сегодняшнего дня введен карантин», - заявил Бойченко.

Он акцентирует, что вспышка кори в селе – следствие безответственности родителей, которые игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за вспышки кори в учебных заведениях села Шевченково Килийского района введен карантин. Сообщалось о 14 заболевших детях, у которых не было соответствующих прививок. По словам местных жителей, в частности учителей, это дети, родители которых «написали отказ» от вакцинации в силу религиозных убеждений.