В Одесской области резко возросло число заболевших корью детей
В селе Шевченково Килийского района Одесской области, в учебных заведениях которого с 21 января объявлен карантин, количество заболевших корью детей увеличилось до 40.
Об этом сообщили в Килийской ОТГ. Отмечается, что по состоянию на вечер 19 января заболевших детей было 14.
По словам главы ОТГ Павла Бойченко, сейчас в связи со сложившейся ситуацией в селе принимаются все необходимые меры.
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«Количество детей, заболевших корью в Шевченково, достигло 40, еще по 10 ждем подтверждения, но нет сомнений в том, что диагноз будет подтвержден. В учебных заведениях села и в детском саду «Тополек» с сегодняшнего дня введен карантин», - заявил Бойченко.
Он акцентирует, что вспышка кори в селе – следствие безответственности родителей, которые игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за вспышки кори в учебных заведениях села Шевченково Килийского района введен карантин. Сообщалось о 14 заболевших детях, у которых не было соответствующих прививок. По словам местных жителей, в частности учителей, это дети, родители которых «написали отказ» от вакцинации в силу религиозных убеждений.