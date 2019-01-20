В селе Одесской области из-за вспышки кори в учебных заведениях объявлен карантин

В селе Шевченково Одесской области корью заболели 14 непривитых детей.

В селе Шевченково Килийского района Одесской области из-за вспышки кори в учебных заведениях объявлен карантин.

Об этом сообщил глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.

В частности, в селе Шевченково заболели 14 детей. «С понедельника в учебных заведениях Шевченково и детском саду карантин», - заявил Бойченко.

Читайте такжеВ Лукьяновском СИЗО в связи со случаями заболевания корью объявлен карантин

Он добавил, что завтра во время заседания исполкома будет решаться вопрос о возможности функционировании в условиях повышенного уровня заболеваемости других учебных заведений на территории Килийской ОТГ.

По словам местных жителей, в частности учителей, в Шевченково сейчас заболели непривитые дети, родители которых «написали отказ» от вакцинации в силу религиозных убеждений.

Как сообщал УНИАН, с начала года в Украине от кори умерли трое человек.

По данным Минздрава, за 2-ю неделю 2019 года корью в стране заболели 2767 человек - 1087 взрослых и 1680 детей.

В 2018 году от осложнений после кори умерли 16 человек.