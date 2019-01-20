В селе Одесской области из-за вспышки кори в учебных заведениях объявлен карантин
В селе Шевченково Килийского района Одесской области из-за вспышки кори в учебных заведениях объявлен карантин.
Об этом сообщил глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.
В частности, в селе Шевченково заболели 14 детей. «С понедельника в учебных заведениях Шевченково и детском саду карантин», - заявил Бойченко.
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Он добавил, что завтра во время заседания исполкома будет решаться вопрос о возможности функционировании в условиях повышенного уровня заболеваемости других учебных заведений на территории Килийской ОТГ.
По словам местных жителей, в частности учителей, в Шевченково сейчас заболели непривитые дети, родители которых «написали отказ» от вакцинации в силу религиозных убеждений.
Как сообщал УНИАН, с начала года в Украине от кори умерли трое человек.
По данным Минздрава, за 2-ю неделю 2019 года корью в стране заболели 2767 человек - 1087 взрослых и 1680 детей.
В 2018 году от осложнений после кори умерли 16 человек.