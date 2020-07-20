Эксперты рассказали, что делать, если у вас разный сексуальный темперамент

Когда речь идет об интимной жизни, влюбленные хотят, чтобы их избранник угадывал все желания.

Мы неоднократно слышим фразу: «Противоположности притягиваются». В ней действительно есть доля правды ведь, согласись, одинаковым в поведении, манере общения и привычках партнерам было бы скучно друг с другом. Правда, когда речь идет об интимной жизни, влюбленные хотят, чтобы их избранник угадывал все желания...

Поэтому мы попытались разобраться, что делать, когда сексуальные темпераменты партнеров не совпадают. Сперва не принимай поспешных решений и лови ТОП-5 полезных советов, пишет Cosmo.

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1. Запланируйте секс. На первый взгляд, это совсем неромантично, и прием действительно способен улучшить ситуацию. Подумай сама: вы часто возвращаетесь домой уставшими, и все, чего хочется — просто заснуть. Запланировав секс, вы перестанете относиться к нему, как к «исполнения брачного долга», подготовитесь на психическом уровне и сможете полностью расслабиться.

2. Разнообразьте свой интим. Вы привыкли к похожим позам, локациям или обстоятельствам. А как насчет совсем другого секса, который разжигает чувства? Возможно, вам стоит попробовать сделать это в лифте или туалете? Попробовать новую позицию? Включи фантазию и не стесняйся. Поверь, он мечтает о твоей раскованности.

3. Договоритесь о количестве. Если тебе хочется каждый день, а ему достаточно нескольких раз в месяц, думаем, партнеры, которые действительно любят друг друга, смогут найти компромисс и договориться о количестве секса в неделю. Будь готова, что эти дискуссии будут долгими и даже напряженными, но компромисс этого достоин. Старайся контролировать свои эмоции и не сердиться. Поставь себя на место партнера и пойми его.

4. Найдите общие возбуждающие активности. Это может быть просмотр эротического кино, ролевые игры или интимные разговоры. Выбирай все, что угодно, с одной лишь целью — разжечь своего избранника.

5. Больше разговаривайте. Если ты более «горячий» партнер, то, вероятно, часто чувствуешь себя несчастной в отношениях. Тебе хочется получать оптимальное для себя количество прикосновений, но партнер этого не понимает. Выход есть, и это простые разговоры. Старайся объяснить любимому, что иногда тебе хочется теплого тела рядом, даже если до секса и не дойдет. Если ситуация противоположная, тебе ничего не помешает уделять больше внимания: обнимай, целуй, касайся его чаще, и он почувствует свою нужность, которая действительно необходима для полного счастья.

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