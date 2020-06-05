Ученые из Гарварда советуют обрабатывать место секса антисептиком и не снимать маску

Кроме того специалисты призывают отказаться от орального секса и поцелуев.

Казалось бы, только утихла история с пандемией и количество зараженных существенно сократилось, а новости от исследователей и ученых никуда не делись.

Так, ученые из Гарвардского университета посоветовали обезопасить секс не только привычными средствами защиты, но и добавить несколько дополнительных факторов безопасности, пишет lady.tochka.net.

Как известно, в США бушевала пандемия активнее Китая, Италии и Испании. Коронавирус унес жизни более чем 100 тысяч жителей Америки. Виной тому высокая плотность населения в стране.

Читайте такжеКарантин не помеха: топ-6 романтичных способов сделать предложение любимой не выходя из дома

Теперь, когда по Америке активно проходит волна протестов, есть большая вероятность того, что количество зараженных снова вырастет. Именно поэтому исследования коронавирусной инфекции COVID-19 не прекращают.

Большое внимание уделяется сексуально активным жителям страны.

Исследователи из Гарварда посоветовали людям обрабатывать антисептиком место, в котором они собираются заняться сексом, не снимать маску (особенно, если эти люди не живут вместе) и отказаться от орального секса и поцелуев. Никакой романтики и антисептик вместо ароматических свечей — так себе прелюдия или знак осознанного отношения к здоровью?

Как писал УНИАН, раньше врачи в Нью-Йорке посоветовали людям мастурбировать.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram