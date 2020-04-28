Врачи в Нью-Йорке призвали людей мастурбировать, чтобы победить коронавирус

Мастурбация укрепляет иммунную систему и снижает стресс, подчеркивают врачи.

Врачи из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка посоветовали людям чаще мастурбировать, пока длится карантин из-за COVID-19.

Как сообщает 24 канал, об этом представители организации заявили в Твиттере.

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По их словам, секс и поцелуи могут распространять инфекцию, поэтому самым безопасным половым партнером можете быть только вы сами. Главное, предварительно помыть руки водой и мылом.

К тому же, согласно ранее опубликованной информации, мастурбация укрепляет иммунную систему и снижает стресс.

Для тех, кто все же хочет заняться сексом с кем-то кроме себя, врачи опубликовали методичку. Согласно ей, относительно безопасным партнером может быть только тот человек, с которым вы живете в одном помещении.

Заниматься сексом с кем-либо вне дома не стоит. В частности, есть совет и для секс-работников: им советуют перенести свою деятельность в онлайн.

Всем, кто решится на половой контакт в такие непростые времена, советуют предварительно помыть руки и воспользоваться презервативом.

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