Стресс у беременных может повлиять на пол ребенка - ученые

Женщины в состоянии стресса чаще рожают девочек, говорится в исследовании.

Женщины, которые испытывают физическое или психологическое напряжение во время беременности, имеют меньшую вероятность родить мальчика.

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Об этом говорится в новом исследовании специалистов из Колумбийского университета в Нью-Йорке, передает CNN.

Результаты исследования показали, что женщины, которые имели повышенное артериальное давление и другие признаки физической нагрузки, рожали четверых мальчиков на каждые девять девочек. Тогда как у мам, которые испытывали психологическое напряжение, было по два мальчика на каждые три девочки. Все женщины имели здоровую беременность.

Ученые отметили, что чем большую социальную поддержку получала мать, тем больший шанс появлялся родить мальчика.

Ранее бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что на всех сроках беременности можно и даже нужно заниматься вагинальным сексом, если для этого есть все условия.