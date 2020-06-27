Янтарная кислота для растений: применение и инструкции

Янтарная кислота для растений и цветов используется в виде специализированных препаратов-биостимуляторов с одноименным названием.

Янтарная кислота – это бесцветные кристаллы, добытые из янтаря. Ее используют не только как лекарство, но и как удобрение для садовых растений. В природе янтарная кислота встречается в разном количестве во многих растениях.

Янтарная кислота для растений и цветов, а также янтарная кислота для орхидей, используется в виде специализированных препаратов-биостимуляторов с одноименным названием. Ее можно приобрести в форме таблеток, порошка в обычной аптеке.

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Янтарная кислота: инструкция

0,2% водного раствора янтарной кислоты используйте для посевного замачивания семян. Особенно это актуально для старых семян и требующих особых условий для прорастания.

Чтобы развести янтарную кислоту, растворите 2 г чистого вещества в небольшом количестве теплой воды, а после воды комнатной температуры надо довести количество раствора до 1 л. Сухие семена стоит замачивать на 12-14 часов, затем просушить на сухом материале в тени и высевать в приготовленный субстрат.

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Янтарная кислота – ее применение как стимулятора заключается в ускорении внедрения. В таком случае раствор должен быть более концентрированным – 0,5-1%.

Черенок (часть побега с 2-3 листьями) опускают в раствор разрезом вниз на глубину почти 2 см и выдерживают в нем сутки. Нежные черенки можно обтянуть ватой на месте среза.

Повреждения растений вследствие заболевания или неправильного ухода – все это стресс, бороться с которым нам поможет янтарная кислота.

Антистрессовая обработка в этом случае заключается в опрыскивании корней и листьев 0,2% раствором. Важно, чтобы распыление происходило в виде маленьких капель. Периодичность обработки – раз в 2-3 недели.

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