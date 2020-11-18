В Киеве женщина не успела доехать до роддома и родила в автомобиле.
Как сообщили в Патрульной полиции Киева, на бульваре Шевченко к патрульным обратился мужчина с просьбой помочь, потому что в его автомобиле рожала женщина и ей срочно нужно было попасть в родильный дом, расположенный в другом конце города.
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Женщина родила младенца в машине, когда автомобиль был на бульваре Леси Украинки. Пассажир автомобиля, в котором ехала женщина, медик, поэтому он быстро смог принять роды. Когда женщина родила, патрульные сопровождали авто с ней в роддом. "Несмотря на то, что мы знали, что в автомобиле есть медик, мы переживали, чтобы с женщиной и ее ребенком все было в порядке, поэтому старались максимально быстро доставить их в больницу. Спасибо водителям, которые реагировали на наши сигналы и уступали дорогу", - прокомментировал патрульный Артем Бригинец.
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