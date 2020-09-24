В Украине вчера с начала эпидемии COVID-19 зафиксирован второй летальный случай среди детей.
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В Украине с начала эпидемии лабораторно подтверждено 188 тыс. 106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, зафиксирован второй летальный случай среди детей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"За прошедшие сутки в Украине заболели 3 тыс. 372 человека, из них 242 ребенка и 172 медицинских работника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай среди детей за все время пандемии ", - сказал он.
По словам Степанова, за минувшие сутки количество выздоровевших лиц выросло на 1 тыс. 788.
Министр отметил, что за все время эпидемии заболели 188 тыс. 106 человек, из них 12 тыс. 400 детей и 14 тыс. 337 медиков.
Степанов добавил, что в целом после COVID-19 в Украине выздоровели 83 тыс. 458 пациентов, умерли - 3 тыс. 757.
Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 24 сентября
- В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболели 188 тыс. 106 человек, за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 3 тыс. 372 человек.
- Количество активных больных по состоянию на утро 24 сентября - 100 тыс. 891 человек.
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