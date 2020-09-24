Всего в результате коронавирусной болезни в стране умерли 3 тыс. 757 человек, за минувшие сутки - 52.

В Украине вчера с начала эпидемии COVID-19 зафиксирован второй летальный случай среди детей.

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В Украине с начала эпидемии лабораторно подтверждено 188 тыс. 106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, зафиксирован второй летальный случай среди детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине заболели 3 тыс. 372 человека, из них 242 ребенка и 172 медицинских работника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай среди детей за все время пандемии ", - сказал он.

По словам Степанова, за минувшие сутки количество выздоровевших лиц выросло на 1 тыс. 788.

Министр отметил, что за все время эпидемии заболели 188 тыс. 106 человек, из них 12 тыс. 400 детей и 14 тыс. 337 медиков.

Степанов добавил, что в целом после COVID-19 в Украине выздоровели 83 тыс. 458 пациентов, умерли - 3 тыс. 757.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 24 сентября

В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболели 188 тыс. 106 человек, за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 3 тыс. 372 человек.

Количество активных больных по состоянию на утро 24 сентября - 100 тыс. 891 человек.

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Автор: Леся Лещенко