Степанов заявил об определенной стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине

По словам министра здравоохранения, об этом свидетельствует уменьшение количества госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью за прошедшую неделю.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об определенной стабилизации ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

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Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом министр сообщил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

По словам Степанова, о некоторой стабилизации ситуации свидетельствует уменьшение количества госпитализированных с COVID-19 за прошедшую неделю.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил статистику, отметив, что лидерами по выявленным инфицированным являются Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 июля зарегистрировано 54 тыс. 133 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 398 летальных, 26 тыс. 503 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев.

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