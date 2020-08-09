В бунтовавшем против усиления карантина Луцке и.о. мэра подхватил коронавирус

В то же время Григорий Пустовит продолжает выступать против отнесения Луцка к "красной зоне" карантина.

У исполняющего обязанности мэра Луцка Григория Пустовита диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как сообщил сам Пустовит в Facebook, со 2 августа он находится на самоизоляции.

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Исполняющий обязанности мэра Луцка предполагает, что заразиться мог во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка.

"Вместе с тем никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам. Думаю, что теперь работники городского совета поймут почему я жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мер и сам в первую очередь их придерживался. Это были меры нашей общей безопасности", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что несмотря на болезнь, по-прежнему "продолжает выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения города Луцк к "красной" зоне эпидемической опасности".

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Так, регионы поделили на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

С 3 августа Луцк попал в "красную зону" карантина. Местные власти отказались ужесточать карантин по требованиям "красной зоны" карантина. А уже с 8 августа город перевели в "оранжевую" зону.

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