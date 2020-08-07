Луцк и Тернополь переведут из красной зоны - Степанов

Предварительные данные, которые были опубликованы на интерактивной карте разделения Украины на зоны, где Харьков оказался в красной зоне, были результатом технической ошибки.

С 8 августа Луцк и Тернополь будут переведены из красной зоны в оранжевую и желтую соответственно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеКиев может вернуться к жестким карантинным ограничениям - СМИ

"На этом заседании было принято решение, что показатели позволяют Луцк из красной зоны перевести в оранжевую, перевод произойдет с завтрашнего дня - с 8 августа. Кроме того, эпидемиологические показатели позволяют перевести Тернополь из красной зоны в желтую, тоже с 8 августа", - сообщил Степанов.

Министр отметил, что комиссия будет настаивать на более тщательной проверке соблюдения карантинных норм в стране.

По словам Степанова, предварительные данные, которые были опубликованы на интерактивной карте разделения Украины на зоны, где Харьков оказался в красной зоне, были результатом технической ошибки одного из сотрудников.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров, с 1 августа регионы Украины разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Такая маркировка происходит по нескольким критериям: загруженность коек в больницах не должна превышать 50%, среднее количество тестирований должно быть не менее чем 24 тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 11%, а показатель динамики роста случаев инфицирования должен составлять не более 10%.

В зеленой зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при условии не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Читайте такжеВ Украине обновили разделение на карантинные зоны: Харьков попал в "красную"

В желтой зоне действуют ограничения зеленой, а также запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В регионах, маркированных как оранжевая зона, действуют ограничения желтой и запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. и не более 100 человек.

В красной зоне, кроме ограничений оранжевой, запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Переход региона из одной в другую зону возможен, если есть превышение показателей 5 дней подряд, а вернуться в зону с лучшей эпидемиологической ситуацией регион может после улучшения показателей в течение трех дней подряд.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram