По его словам, правительство постоянно ведет переговоры с мировыми компаниями относительно закупки вакцин.

В правительстве ожидают получения около 8 млн доз вакцин от COVID-19 уже во втором квартале 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании парламента.

«Что касается вакцинации. Ожидаем, что примерно 8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года», - сказал он.

Коронавирус: важно знать каждому

Шмыгаль отметил, что правительство и Министерство здравоохранения, в частности, постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями относительно закупки дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины.

Читайте такжеСтепанов назвал условие для наступления коллапса медицинской системы в Украине

По его словам, среди этих компаний есть и «Pfizer» и «Moderna», которые уже заявили об успешности своих вакцин.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк