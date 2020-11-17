В правительстве ожидают получения около 8 млн доз вакцин от COVID-19 уже во втором квартале 2021 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании парламента.
«Что касается вакцинации. Ожидаем, что примерно 8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года», - сказал он.
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Шмыгаль отметил, что правительство и Министерство здравоохранения, в частности, постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями относительно закупки дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины.
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По его словам, среди этих компаний есть и «Pfizer» и «Moderna», которые уже заявили об успешности своих вакцин.
Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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