Минздрав с 1 августа изменит подход к формированию перечня стран "красной" и "зеленой" зон

Граждане, которые приезжают из стран «красной» зоны, должны проходить обсервацию сроком 14 дней или самоизоляцию, воспользовавшись приложением «Дій вдома».

В Министерстве здравоохранения с 1 августа изменят подход к формированию перечня стран «красной» и «зеленой» зон по показателям распространения коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. «Последний раз статистика обновлялась 27 июля. Вообще обновления будут происходить раз в три дня по странам, которые входят в «красную» и «зеленую» зоны. С 1 августа у нас начинают действовать новые правила - будет действовать новое постановление по карантинным ограничениям», - сказал он.

По его словам, Минздрав с 1 августа изменит критерии к формированию списков стран так называемых «красных» и «зеленых» зон. «По приезду из-за границы - с 1 августа эта статистика будет обновляться раз в семь дней. Также мы меняем показатели. Если мы сегодня измеряем число активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет так, как это происходит в странах Европы: то есть, будут два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к «красной» зоне», - заявил он.

Степанов пояснил, что страна будет попадать в «красную зону», если в ней показатель прироста больных COVID-19 за последние 14 дней превышает такой показатель в Украине и если процент инфицированных коронавирусом в той или иной стране за последние 14 дней, по сравнению с предыдущими двумя неделями, будет превышать 30%.

«По двум значениям (прирост новых больных COVID-19 и общий процент больных COVID-19 - УНИАН) мы будем это измерять - и раз в семь дней составлять перечень этих стран («красной» и «зеленой» зон - УНИАН), чтобы более прогнозируемым и понятным было для наших граждан пересечение границы. Вся эта информация есть на сайте Министерства здравоохранения. Итак, если вы планируете путешествие, посмотрите эту информацию», - призвал он.

Как сообщал УНИАН, граждане, которые приезжают из стран «красной» зоны, должны проходить обсервацию сроком 14 дней или самоизоляцию, воспользовавшись приложением «Дій вдома».

Кабмин разрешил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран «красной зоны» при условии, что они сделают тесты на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и будут иметь отрицательный результаты. Из стран «зеленой» зоны - без ограничений.

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