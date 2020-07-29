"Четко прописанный алгоритм": Степанов рассказал, что делать украинцам, которые вернулись из красных зон

Министр здравоохранения рассказал, что нужно сделать на границе украинцам, которые возвращаются из стран, где много больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об алгоритме возвращения украинцев из стран, где много больных коронавирусом.

Об этом он рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

Ведущий спросил у министра, что происходит, когда украинец прибывает из страны, которая определена как страна красной зоны по количеству больных коронавирусом.

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"Вчера Минздрав расширил список красной зоны. Туда попала Болгария, Румыния и Албания. Из Албании со съемок возвращались наши коллеги Егор и Неля. В Борисполе совершенно нет никаких границ медработников нет, аэропорт пустой. Они просто прошли и поехали по домам. Тесты они сделают самостоятельно. Решение Минздрава не реализовывается. Объясните", - спросил ведущий.

"Аэропорт "Борисполь" нам не принадлежит. Это другое подчинение. Минздрав определяет перечень стран, вошедших в красную или зеленую зоны. Там очень четкий показатель по заболеваемости, уровню активных больных. Мы потом даем ответ на эту информацию после определения. Дальше есть другие службы, которые отвечают. Четко прописан алгоритм, что делают люди, которые прилетают из красной зоны. На пограничной службе они должны установить приложение "Дій вдома", для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию — сделать ПЦР-Тест, перечень лабораторий есть на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человек снимается с контроля в приложении "Дій вдома", - ответил глава Минздрава.

По словам Степанова, он поинтересуется у коллег, почему происходят сбои, почему не установили приложение "Дій вдома".

"Наши задача установить эти правила, определять страны", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, после недавнего ослабления Болгария вновь ужесточила правила въезда для украинцев. С 30 июля для граждан Украины будет действовать требование предъявить отрицательный ПЦР-тест.

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