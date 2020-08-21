Сын президента Зеленского переболел COVID-19

Он лечился вместе с первой леди.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его 7-летний сын Кирилл переболел COVID-19.

"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он во время брифинга.

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По его словам, дети переносят эту инфекцию более или менее нормально.

В июне у жены Зеленского Елены диагностировали коронавирус, тогда же ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Сообщалось, что президент и дети получили негативные тесты на COVID-19.

30 июня стало известно, что она продолжает лечение от осложнений коронавируса. 3 июля сообщили, что Елена получила отрицательный тест, она выздоровела.

Коронавирус в Украине - последние данные Министерства здравоохранения

В Украине по состоянию на утро 21 августа зафиксировано 100 643 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 207 - летальные. 51 078 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 20 августа подтвердили COVID-19. За сутки 637 пациентов выздоровели.

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Автор: Наталия Печиборщ