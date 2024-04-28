Предысторию и мотив убийства еще не установили.

В Германии вечером в субботу, 27 апреля, убили двух граждан Украины возрастом 36 и 23 года.

Как сообщает полиция ФРГ, в преступлении подозревают 57-летнего гражданина России. Его уже задержали.

По словам правоохранителей, жертв россиянина нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в Мурнау. 36-летний мужчина скончался на месте от тяжелых травм, а второй украинец погиб в больнице. Оба проживали врайоне Гармиш-Партенкирхен.

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"В рамках немедленно начатого обыска в тот же вечер был найден и арестован 57-летний подозреваемый по своему домашнему адресу недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России", - отмечают в немецкой полиции.

Как добавляется, предысторию и мотив убийства будут расследовать. Сегодня, 28 апреля, дело должны передать судье.

Убийство украинцев за рубежом

Напомним, в феврале стало известно о жестоком убий стве в Польше 38-летней украинки.

А одно из самых резонансных событий с украинцами произошло в Германии. Там были убиты две украинки: как потом оказалось, целью преступников был младенец.

Несколько недель назад неподалеку от центра Варшавы в заброшенном здании нашли тела четырех мужчин - жертв убийства. Среди них было трое украинцев и один гражданин Польши.

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