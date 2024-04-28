Порой кажется, что тарифы на коммунальные услуги растут, как на дрожжах. А ведь действительно, каждый месяц мы платим кругленькую сумму за воду, свет, газ и прочее. Самым большим "злом", которое отбирает львиную часть доходов каждого украинца, зачастую оказывается электричество.
УНИАН разбирался, как меньше платить за электричество.
- Как экономить свет в квартире - это можно сделать уже сейчас
- Как экономить свет с бойлером - лайфхак
- Как экономить электричество - другие способы
Как экономить свет в квартире - это можно сделать уже сейчас
Экономия света волнует многих. Без электричества крайне сложно представить современный мир. Любая бытовая техника, которая облегчает нам жизнь, без электроэнергии будет бесполезной. В то же время платить баснословные суммы за коммуналку не хочется, поэтому стоит сократить потребление электроэнергии.
Этим методом пользовались наши родители, да и бабушки с дедушками. Все элементарно – чем меньше используем свет, тем меньше платим.
Если выполнять эти простые правила, то все получится:
- всегда гасите свет там, где он уже не нужен;
- тщательно протирайте лампочки, плафоны и окна. Пыль "крадет" у вас свет;
- регулярно размораживайте холодильник, если у него нет функции антифрост. Наличие льда увеличивает энергопотребление до 20%;
- выключайте всю бытовую технику из розеток, если не используете ее в данный момент. Многие бытовые приборы даже в фоновом режиме могут "откусить" дополнительный кусочек вашего бюджета;
- стирайте в холодной воде.
Если регулярно придерживаться этих правил, то вы сможете сэкономить до 15% электроэнергии.
Как экономить свет с бойлером - лайфхак
У многих украинцев стоит дома бойлер – оченнь полезная техника, ведь обеспечивает круглосуточно горячей водой без усилий, что очень удобно. Правда, он может ударить по карману. Чтобы сократить потребление электроэнергии бойлером придерживайтесь трьох правил:
- выберите модель с уровнем энергоэффективности не ниже А;
- используйте бойлер в экономном режиме – установите индикатор на отметку не выше 60 градусов;
- проводите водонагревателю техобслуживание ежегодно.
Напомним, что производители бойлеров не рекомендуют выключать их, чтобы техника служила дольше
Как экономить электричество - другие способы
Экономия может быть не только краткосрочной перспективой, но и долгосрочной, но для этого придется немного потратиться.
Что нужно сделать:
- заменить все лампочки на светодиодные;
- утеплить свое жилье;
- заменить всю бытовую технику на современную с высоким классом энергоэффеективности;
- установить "умные" розетки;
- заменить счетчики.
Также не лишним будет проверить проводку, чтобы найти и устранить потери электроэнергии, за которые вы, кстати, тоже платите.
Ранее УНИАН писал, как сделать так, чтобы было меньше платить за электричество.