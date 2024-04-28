Мы используем свет каждую секунду и порой даже этого не замечаем, что потом отражается на сумме за коммунальные услуги.

Порой кажется, что тарифы на коммунальные услуги растут, как на дрожжах. А ведь действительно, каждый месяц мы платим кругленькую сумму за воду, свет, газ и прочее. Самым большим "злом", которое отбирает львиную часть доходов каждого украинца, зачастую оказывается электричество.

УНИАН разбирался, как меньше платить за электричество.

Как экономить свет в квартире - это можно сделать уже сейчас

Экономия света волнует многих. Без электричества крайне сложно представить современный мир. Любая бытовая техника, которая облегчает нам жизнь, без электроэнергии будет бесполезной. В то же время платить баснословные суммы за коммуналку не хочется, поэтому стоит сократить потребление электроэнергии.

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Этим методом пользовались наши родители, да и бабушки с дедушками. Все элементарно – чем меньше используем свет, тем меньше платим.

Если выполнять эти простые правила, то все получится:

всегда гасите свет там, где он уже не нужен;

тщательно протирайте лампочки, плафоны и окна. Пыль "крадет" у вас свет;

регулярно размораживайте холодильник, если у него нет функции антифрост. Наличие льда увеличивает энергопотребление до 20%;

выключайте всю бытовую технику из розеток, если не используете ее в данный момент. Многие бытовые приборы даже в фоновом режиме могут "откусить" дополнительный кусочек вашего бюджета;

стирайте в холодной воде.

Если регулярно придерживаться этих правил, то вы сможете сэкономить до 15% электроэнергии.

Как экономить свет с бойлером - лайфхак

У многих украинцев стоит дома бойлер – оченнь полезная техника, ведь обеспечивает круглосуточно горячей водой без усилий, что очень удобно. Правда, он может ударить по карману. Чтобы сократить потребление электроэнергии бойлером придерживайтесь трьох правил:

выберите модель с уровнем энергоэффективности не ниже А;

используйте бойлер в экономном режиме – установите индикатор на отметку не выше 60 градусов;

проводите водонагревателю техобслуживание ежегодно.

Напомним, что производители бойлеров не рекомендуют выключать их, чтобы техника служила дольше

Как экономить электричество - другие способы

Экономия может быть не только краткосрочной перспективой, но и долгосрочной, но для этого придется немного потратиться.

Что нужно сделать:

заменить все лампочки на светодиодные;

утеплить свое жилье;

заменить всю бытовую технику на современную с высоким классом энергоэффеективности;

установить "умные" розетки;

заменить счетчики.

Также не лишним будет проверить проводку, чтобы найти и устранить потери электроэнергии, за которые вы, кстати, тоже платите.

Ранее УНИАН писал, как сделать так, чтобы было меньше платить за электричество.

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