Тестирование на коронавирус: Ляшко рассказал, кого и когда будут проверять

В ближайшее время министр здравоохранения подпишет новый алгоритм тестирования.

Министерство здравоохранения в ближайшее время начнет обязательное тестирование всех, кто имеет симптомы COVID-19, а также контактных лиц, людей, которые планово госпитализируются, медиков и работников силовых структур.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Завтрак с 1+1».

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По словам Ляшко, в законе об обязательном тестировании, подписанном президентом Украины, прописаны группы риска, которые подлежат обязательному тестированию, а также дано указание Минздраву обновлять все алгоритмы тестирования, как только меняет такие алгоритмы Всемирная организация здравоохранения.

«Сейчас будут подлежать тестированию те, кто имеет симптомы, кто контактировал с коронавирусом, кто идет на плановую госпитализацию, медицинские работники, силовые ведомства. Это группы риска, которые должны тестироваться на коронавирус», - заявил он.

«Мы сейчас уже обновляем алгоритмы тестирования, и в ближайшее время министр здравоохранения подпишет новый алгоритм тестирования, и мы уже начинаем выполнять закон, подписанный президентом», - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№ 3380). 15 мая этот документ подписал президент.

Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью. Министерство здравоохранения должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

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