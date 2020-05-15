Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус: кого будут проверять

Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус лиц с признаками СOVID-19, контактных лиц и медиков.

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Как сообщили в Офисе президента, речь идет о законе № 587-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)».

Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабинетом министров Украины карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.

Так, закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью. Министерство здравоохранения должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения.

С целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50 процентов средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа. В случае если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней зарплаты независимо от страхового стажа.

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Кабинет министров и Министерство здравоохранения должны разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных COVID-19, которые относятся к первой, второй и третьей волнам, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения. Также должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19, относительно мер, направленных на предупреждение инфицирования, и порядок действий в случае пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения, предназначенные для госпитализации больных коронавирусом.

Правительство и Минздрав должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровнях; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведении закупок, получения и распределения лекарственных средств.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№ 3380).

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