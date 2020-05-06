Как похудеть за месяц – советы диетологов

Карантин с неограниченным количеством еды дома и отсутствием должной физической активности стал настоящим испытанием для многих украинцев.

Уже 11 мая в Украине ослабляются правительственные ограничения, которые сдерживали вас дома. Карантин с неограниченным количеством еды дома и отсутствием должной двигательной активности стал настоящим испытанием для худеющих и тех, кто занимался спортом ежедневно.

Впрочем, в парках позволят бегать и гулять. И так – у вас есть еще время для того, как похудеть за месяц.

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Как похудеть за месяц на 10 кг – для многих является несбыточной мечтой или фантастикой. Но, по словам диетологов, это можно воплотить, если придерживаться правильного режима питания и кушать только здоровые продукты.

Врачи советуют: заменить сладкую выпечку на фрукты и черный шоколад; отказаться от хлеба (в крайнем случае отдавать предпочтение черному и зерновому); не употреблять сахар; отказаться от жареной и острой пищи; готовить рыбу и мясо на пару.

Для того чтобы похудеть на 10 кг, надо хорошо завтракать и легко ужинать – за 2-3 часа до сна. Все углеводы употреблять днем, вечером есть белки (творог, курицу, рыбу и яйца).

Смешивать белковые продукты с углеводными не рекомендуют.

Как похудеть за месяц на 5 кг – поможет «водная диета». Она заключается в полном отказе от газировки и соков. Такая диета положительно повлияет не только на вес, но и на состояние кожи, волос и общее самочувствие. При постепенном похудении организм будет привыкать к новому весу и не вернет прежние килограммы, если вы разнообразите меню.

Похудеть за месяц на 20 кг в домашних условиях можно с помощью умеренных ограничений в питании с приемом витаминов и физической нагрузкой. В то же время людям в преклонном возрасте и с хроническими болезнями это делать не советуют.

В этом случае употребляйте много воды – не менее 2,5 л днем; она поможет нормализовать водный баланс и вывести шлаки из организма. Также специалисты категорически запрещают употреблять спиртные напитки и рекомендуют отказаться от всех вредных привычек.

Для быстрой потере жира стоит сократить обычную порцию пищи до 1500 кал в сутки. В течение дня вы должны есть умеренные порции каждые 3-4 часа. Этот принцип поможет восстановить обменные процессы и привести работу кишечника в норму.

Чтобы похудеть за месяц на 5 кг, не забывайте о движении. Оно является важным помощником в процессе потери веса. Используя саму диету, достичь результатов маловероятно. При резком похудению человек рискует получить растяжки. Предотвратить это могут легкие физические упражнения. При этом идти в спортзал не обязательно, упражнения можно делать дома.