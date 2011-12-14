В 2011 году на производстве погибли 618 украинцев

В Украине в 2011 году зафиксировано 618 смертей на производстве, всего с начала года было травмировано 7700 работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила начальник управления организации государственного надзора Госгорпромнадзора Украины Наталия ЕМЕЛЬЯНОВА.

«За 11 месяцев мы имеем результат работы — 618 погибших на производстве. Это меньше, чем в прошлые годы — в 2009-м, 2008-м, но, к сожалению, существенно больше, чем в 2010 году», - отметила она.

По ее словам, самыми травмоопасными отраслями в стране на сегодня являются угольная промышленность, агропромышленный комплекс, горно-рудная промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, предприятия транспорта, газоснабжения. «Смертельных случаев — каждый шестой шахтер», - подчеркнула Н.ЕМЕЛЬЯНОВА.

70% случаев травматизма на производстве происходит по организационным причинам.

Также Н.ЕМЕЛЬЯНОВА напомнила, что около года Госгорпромнадзор находится в стадии ликвидации: «Мы потеряли многих профессионалов во время ликвидации и до сегодняшнего дня не имели возможности пополнять свои ряды. Сокращение на 3% дало сокращение показателей нашей работы и привело к росту травматизма на производстве».

