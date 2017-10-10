Украина занимает первое место в Европе по заболеваемости психическими болезнями - Минсоцполитики

Украина занимает первое место по показателям психических расстройств в Европе.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Читайте такжеПравительство определило предельный размер денежной помощи на уход за людьми с психическими расстройствами

"Согласно статистике в Украине 1,2 млн жителей (это более 3% всего населения) страдает психическими расстройствами, и этот показатель с каждым годом растет. Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе – почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец. Самое важное, что теряет человек из-за нервно-психические расстройства – это работоспособность. Инвалидизация от психических заболеваний вышла на второе место среди других заболеваний", - отмечается в сообщении.

"По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые будут лидировать по количеству человеческих трудозатрат, связанных с этими заболеваниями. Психические расстройства обгонят в этом плане даже сердечно-сосудистые заболевания, которые сегодня традиционно держат пальму первенства в структуре заболеваемости населения земного шара. Психическое здоровье человека в первую очередь зависит от него самого и его близких. Задача каждого современного человека сохранять свое душевное равновесие, быть готовым к стрессовым ситуациям, и при необходимости обращаться за помощью, а не пускать на самотек симптомы перегрузки, депрессии, эмоциональной неустойчивости", - говорится в информации.

В Минсоцполитики подчеркивают, что "работодатели должны разбираться в вопросах психического здоровья, чтобы чувствовать потребности работников, которые могут повлиять на рабочий процесс".

"Работники могут иметь психические заболевания или психологический стресс по ряду причин, которые не всегда связаны с рабочим местом. Но важно, чтобы рабочее место было безопасным для работников в любой ситуации. Программы помощи работникам должны гарантировать, что психическое здоровье является частью общей программы защищенности работников. Рекомендовано создать безопасную и спокойную среду, где людям предлагается обсуждать вопросы, которые вызвали те или иные проблемы на рабочем месте. Жизнь может быть напряженной, но рабочее место должно быть убежищем понимания и взаимопомощи", - считают в Минсоцполитики.

Читайте такжеНа Черниговщине психически больную женщину подозревают в убийстве своей 4-летней дочери

В ведомстве отмечают, что "необходимо донести до своих работников понимание того, что знание своего психического здоровья расширяет возможности при решении служебных вопросов и помогает обеспечить комфорт и безопасность на работе".

"Нужно создать такую атмосферу на производстве, которая способствует совместной работе и ощущению, что «ты не один» на рабочем месте. Психическое здоровье и благополучие рабочей силы является залогом и первичным ресурсом для производительности и инноваций в производстве. Хорошее физическое и психическое здоровье способствуют лучшему качеству жизни, взаимодействия и производительности труда, что в свою очередь способствует экономическому росту, стабильности и занятости на производстве", - говорится в сообщении Минсоцполитики.