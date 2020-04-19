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В Минздраве назвали причины резкого роста заболеваемости COVID-19

12:39, 19 апреля 2020
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Иллюстрация REUTERS

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил резкий рост количества больных COVID-19 несоблюдением карантина на Вербное воскресенье (12 апреля) и увеличением числа тестирований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, почему в предыдущие дни существенно увеличилось количество инфицированных коронавирусом украинцев.

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«Существует несколько факторов. Первый фактор: к сожалению, многие не придерживался наших рекомендаций остаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение. В связи с этим проявления болезни были на четвертый-пятый день после того, как они заразились, и мы сразу увидели рост заболеваемости коронавирусом», - сказал Степанов.

Еще одной причиной министр назвал увеличение числа тестирований на COVID-19.

«Во-вторых: мы существенно увеличили количество тестирований методом ПЦР», - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 апреля зафиксировано 5 тыс. 449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

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