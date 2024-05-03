По словам Киричевского, Украина может получить списанные системы ПВО от Израиля.

Украина нуждается в большом количестве различных систем ПВО для защиты своего неба, а не только ЗРК Patriot. Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский.

"Если говорить о ЗРК, то очень много средств может быть в теории еще у Южной Кореи. Но проблема в том, что Южная Корея нам эти комплексы передавать не спешит. А фиксация на Patriot возникла из-за того, что это наиболее массовый ЗРК, который есть у западных стран. Нам бы, в идеале, выйти на такую ситуацию, когда тыловые районы прикрывают различными импровизированными средствами. Как вот Британия поставляет нам интересный комплекс импровизированный, хотя он и не светится. А сами Patriot, чтобы их поставить вблизи линии фронта", - сказал Киричевский.

Эксперт также прокомментировал вопрос возможной передачи Украине систем Patriot, которые накануне списал Израиль. В частности он отрицает, что системы снимают с вооружения из-за того, что с ними "что-то не так".

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"С ними все так, просто кто-то с жиру бесится. Ведь когда у Израиля есть угроза дозвуковых крылатых ракет, дронов-камикадзе, считать, что им не надо ЗРК, которые могут сбивать эти угрозы... Если им это не надо, то нам очень надо. В чем специфика израильских Patriot, там версия PAC-2, которая ориентирована либо на сбивание самолетов на дистанции до 160 километров, либо на дозвуковые крылатые ракеты или "Шахеды", - отметил Киричевский.

По словам эксперта, израильские Patriot - это "то, что доктор прописал", для уничтожения российских самолетов в Украине. Киричевский убежден, что эти комплексы действительно могут оказаться в Украине.

"Важно, что по Израилю вышло сразу две новости. Первая, это то, что они снимают с вооружения Patriot, а вторая, что, похоже США сняли определенные претензии к Израилю в плане введения войны в Секторе Газа. Интересно, что случилось. И почему они сами заявили, что им не надо Patriot, это настораживает в хорошем смысле. Так что перспектива дотянуться до этих семи Patriot, о которых говорил президент, она нам становится ближе. Просто это будет происходить более кулуарно", - пояснил Киричевский.

Израиль отказывается от Patriot: что известно

На днях The Times of Israel сообщил, что Тель-Авив полностью отказывается от систем Patriot. Отмечается, что в ближайшие месяцы батареи заменят на более совершенные средства противовоздушной обороны. Одной из возможных причин такого решения является то, что за 30 лет эксплуатации в Израиле эти установки вступали в бой лишь несколько раз, тогда как другие системы сбили десятки тысяч вражеских целей.

По мнению аналитиков издания Defence Express, Израиль вряд ли будет их передавать Украине напрямую. Однако, они могут передать их США, которые в свою очередь отдадут их Украине.

Полковник запаса Петр Черник считает, что списанные Израилем ЗРК Patriot могут очень помочь Украине.

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