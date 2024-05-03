Певец-копия Олега Винника заговорил о семье и детях: 'Я в чужую кровать не лезу'

Он говорит, что очень ценит свою семью.

Певец Андрей Кравченко, которого называют копией Олега Винника, рассказал о своей личной жизни и прокомментировал слухи о наличии множества детей.

В интервью Алине Доротюк он не стал более детально рассказывать о своей личной жизни, но в то же время заинтриговал поклонниц.

"Мне говорят, что якобы в каждом городе у меня уже ребенок есть… Фанаты преувеличивают и разное говорят. Пусть себе говорят. Кто знает, тот знает. Я в чужую кровать никогда не лезу. Думаю, моим слушателям и зрителям не надо знать ни о моих родителях, ни о личном. Я очень берегу свои отношения, какие бы они у меня не были. И свою семью тоже. Для меня это самое ценное. Людей разных хватает…" - высказался Кравченко.

Он добавил, что его маме очень нравится популярность сына, поэтому она с радостью рассказывает о нем. При этом Кравченко предупредил ее, что позже она может об этом пожалеть, потому что наступит момент, когда распросы начнут ее раздражать.

"Она говорит: "Была у тебя на концерте и после этого по селу не могла пройти. Все останавливали и расспрашивали, как концерт, кто и что". Она ехала два километра два часа. Но я понимаю, что это им только сейчас нравится… А на следующих этапах это может уже раздражать. Я говорю: "Мам, сильно там не выступайте", – добавил Андрей.

Напомним, ранее Артем Пивоваров заговорил об отношениях с загадочной Klavdia Petrivna.

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