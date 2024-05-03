Бывший президент России расписал, в чем будет заключаться российский интерес.

Действующий зампред главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль сыщет с украинского Саммита мира в Швейцарии тройную выгоду.

Свои грезы бывший президент РФ расписал в Telegram, уточнив, в чем будет заключаться российский интерес. Как известно, Россию участвовать в июньских переговорах, на которые Украина созвала 160 делегаций, не пригласили. Медведев высказался, что встреча в Бюргенштоке станет крахом:

"Она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского. При этом было бы желательно, чтобы бандеровский ублюдок посетил её лично и в очередной раз расписался в своей интеллектуальной никчёмности". Видео дня

Также чиновник спрогнозировал, что Саммит мира докажет "импотентность" Запада в отношении завершения войны в Украине. Это Медведев засчитал вторым "плюсом" в копилку достижений России.

Подытожил свой обиженный речитатив политик тем надеждой на то, что Россия сможет и дальше убивать украинцев.

"В-третьих, она (мирная конференция - УНИАН) позволит нашим Вооружённым силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то мудацкие "мирные инициативы" продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов", - заявил Медведев.

Он назвал Швейцарию страной "сыра и часов" и поблагодарил государство за возможность и дальше бесчинствовать в Украине. Медведев почему-то решил, что решения, принятые по итогам Саммита мира, чем-то помогут РФ в скорейшем возвращении "ее исконных территорий".

Россию не ждут на Саммите мира - какова реакция Пескова

Накануне правительство Швейцарии уточнило, что России не слали приглашения для участия в "Глобальном саммите мира", запланированном на 15-16 июня в Бюргенштоке.

На это отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что без России ничего серьезного от саммита ожидать не приходится. "Это совершенно невозможно", - сказал Песков.

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