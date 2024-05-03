Россия ударила по частному сектору Харькова: есть жертва

Разрушены несколько домов, под завалами находятся люди.

Россияне только что ударили по частному сектору Харькова, есть также повреждения трамвая с пассажирами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его информации, около 14.00 в городе прогремел взрыв.

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"Предварительно прилет в Холодногорском районе города в зону жилой застройки. Относительно пострадавших - информация уточняется. Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами", - сначала сообщил городской голова.

Через несколько минут добавил, что "под ударом частный центр Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди". По словам Терехова, продолжается поисково-спасательная операция.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что попосредственно оккупанты ударили КАБами.

"На эту минуту известно об одном пострадавшем, острая реакция на стресс. Поврежден частный дом. Осмотр продолжается", - написал он.

Сейчас мэр города уже сообщил об одном погибшем человеке.

"К сожалению, есть предварительная информация об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем", - написал он.

Харьков под ударами оккупантов - последние новости

Как сообщал УНИАН, Харьков практически ежедневно находится под обстрелами россиян.

30 апреля сообщалось, что в результате атаки врага в городе погиб железнодорожник, еще одна работница компании ранена. Всего в городе обнаружили семерых раненых.

По информации ГСЧС, враг ударил управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова. В частности, две авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в Киевском и Холодногорском районах города.

Как отметили в ведомстве, в Киевском районе мощный взрыв повредил админздания и более 40 частных гаражей - в трех возник пожар, загорелись три легковых автомобиля, повреждены еще шесть. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

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