Смартфон, используя ИИ, напишет вместо вас текст и сократит письма, поможет в обработке фоток или переведет речь собеседника.

Вслед за флагманами линейки Galaxy S24 и Galaxy S23 обновление One UI 6.1 с фирменной мобильной нейросетью Galaxy AI вышло для флагманов 2021 и 2022 годов, пишет портал SamMobile.

Апдейт уже доступен для владельцев Galaxy S22 и Galaxy S21, складных Galaxy Z Fold и Flip 4 и 3 поколений, а также планшетов Galaxy Tab S8. А пользователям Galaxy S21 FE новейшую прошивку придется подождать до конца мая.

Стоит отметить, что распространение обновлений происходит волнами: сначала новое ПО вышло для пользователей из Южной Кореи, а позже распространение новой прошивки доберется до Европы и США. В ближайшие недели обновление будет доступно всем.

Среди ключевых нововведений One UI 6.1 – выделение объектов в любом приложении и умный поиск по ним в интернете, перевод телефонных звонков в режиме реального времени, функции "Умный Редактор" и "Умные Рекомендации".

Единственная функция Galaxy AI, которой не будет в старых смартфонах – Instant Slow-Mo, позволяющая при помощи ИИ замедлять любое видео с дорисовкой кадров.

Ранее эксперты составили список из почти 50 моделей Samsung Galaxy, которые больше не будут обновляться и, соответственно, не получат новых ИИ-функций. Если среди них есть ваш девайс, скорее всего, пришло время задуматься об апгрейде.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и смарт-часов, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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