Во время визита главы государства в Хмельницкий говорили о потенциале энергетики в регионе и восстановлении тех объектов, которые были повреждены российскими ударами.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в город Хмельницкий уделил внимание безопасности Хмельницкой атомной электростанции. Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам.

"День посвящен ситуации в области - вопросы безопасности, защита региона, все, что касается вклада Хмельницкой области в оборону всего нашего государства. Были подробные доклады по ПВО и РЭБ в области - на ключевых объектах. Мы обсудили безопасность Хмельницкой атомной станции, в целом потенциал энергетики в регионе и восстановление тех объектов, которые были повреждены российскими ударами", - отметил Зеленский.

Также президент сообщил, что назначил сегодня главу областной администрации Сергея Тюрина.

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"Презентовали в области нашу экономическую платформу "Сделано в Украине", имел возможность пообщаться и поблагодарить предпринимателей региона, всех, кто сохраняет рабочие места и обеспечивает экономическую основу для нашего государства", - добавил глава государства.

Отдельно Зеленский встретился с украинскими пограничниками - курсантами Академии государственной пограничной службы Украины, которые учатся быть сильными, чтобы государство становилось сильнее.

Ситуация в Хмельницкой области - последние новости

22 марта 2024 года произошел один из крупнейших ударов по Хмельницкому за время войны. Во время массированной российской ракетной и дроновой атаки на Украину, в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. В Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах пропал свет.

В Хмельницком был полностью разрушен частный дом. Также повреждена многоэтажка. Было известно о гибели супругов и пяти раненых.

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