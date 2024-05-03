Ранее ему уже сообщили о других подозрениях, в частности в злоупотреблении властью или служебным положением.

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте ГБР, во взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и Офисом генерального прокурора Бюро выявило у бывшего чиновника СБУ приобретение необоснованных активов на общую сумму 32,7 млн грн.

В Бюро отметили, что фигурант, находясь на руководящих должностях в Службе, стал владельцем активов: автомобиля "Toyota Land Cruiser 200" стоимостью почти 2,3 млн грн, зарегистрированного на отца жены; автомобиля "BMW X6 xDrive40d", стоимостью 116 тыс. евро, зарегистрированного на жену; почти 593 тыс. евро и более 120 тыс. долларов США.

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"Также в его собственности находились два изумруда стоимостью более 6,5 тысяч евро каждый", - говорится в сообщении.

Так, бывший чиновник подозревается в незаконном обогащении, то есть совершении преступления, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

В ГБР также напомнили, что ранее этому лицу уже сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

"Также работники ГБР сообщили ему о подозрении в мошенническом завладении более 3,2 млн гривен во время его пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был объявлен в международный розыск. Расследование продолжается. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Наумове.

Дело Наумова - что известно

Как сообщал УНИАН, экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова арестовали 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

Тогда в его машине нашли более 600 тыс. евро и 125 тыс. долларов наличными, а также бриллианты. Правоохранители предположили, что деньги и ценные камни "вероятно, происходят от преступной деятельности".

В Украине Наумов является фигурантом ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Ему объявили два подозрения: в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением, и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн грн. Из Украины Наумов выехал за считанные часы до полномасштабного вторжения России.

1 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

А 29 сентября 2023 года суд в Сербии приговорил Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Его адвокат Милан Петрович заявил, что сторона защиты будет обжаловать это решение.

В феврале 2024 года стало известно, что апелляционный суд сербского города Ниш вернул на новое рассмотрение дело дело Наумова об отмывании средств.

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