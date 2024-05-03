Тяга к молоку - это послание от вашего органима.

Молоко – первая и единственная пища, которую получает ребенок в течение первых нескольких месяцев жизни. Однако если вы во взрослом возрасте внезапно испытываете ненасытную тягу к молоку, это значит, что организм посылает вам определенные сигналы, которые не стоит игнорировать. Издание Parade узнало у экспертов, о чем может говорить тяга к молоку.

Как отмечает дипломированный диетолог Бриттани Вернер, тяга к еде может быть вызвана множеством психических и физических факторов. Так, часто, когда мы находимся в состоянии сильного стресса, мы жаждем комфортной еды. Физические факторы, такие как гормональные сдвиги, плохая гидратация, употребление высокообработанной пищи, дефицит питательных веществ и дисбаланс гормонов голода — все это общие триггеры тяги к еде.

Почему же вам может хотеться именно молока7 Диетологи называют 7 основных причин.

Видео дня

1. Вы хотите пить

"Одна из основных причин, по которой вам может хотеться молока, — это утоление жажды, ведь молоко на 87% состоит из воды", — говорит Вернер.

2. Вы голодны

"Молоко является хорошим источником белков, углеводов и некоторых жиров", — говорит зарегистрированный диетолог Кортни Пелитера. "Это создает полный набор питательных веществ, который насыщает, обеспечивает хорошие питательные вещества и удовлетворяет тягу к еде".

3. У вас тяга к сладкому

Молоко содержит натуральный сахар, называемый лактозой, объясняет Вернер, а тяга к сахару часто вызвана стрессом или гормональным дисбалансом.

4. Это привычка

Желание выпить молока может быть реакцией на употребление определенной еды, потому что вы всегда ели именно эту еду с молоком. К примеру, хлопья, традиционно сочетаемые с молоком, или теплое печенье с шоколадной крошкой, которое также часто сочетается со стаканом молока, говорит Пелитера.

Кроме того, отмечает она, молоко — это комфортная еда, которую часто дают в раннем детстве. Это может вызвать тягу к нему из-за того, что молоко успокаивает в стрессовые времена".

5. У вас изжога

"Молоко обладает основными свойствами, которые помогают снизить кислотность в желудке. Поэтому, когда вы хотите молока, ваше тело пытается снизить кислотность естественным путем", - говорит Пелитера.

6. У вас дефицит микроэлементов

Молоко является отличным источником кальция, жизненно важного для здоровья костей, но также оно богато другими микроэлементами, включая витамин А, витамин В12, кальций, магний и цинк, говорит Вернер.

Тяга к молоку может быть признаком того, что вам не хватает одного из этих питательных веществ, говорит Вернер.

7. Вы активно избегаете молока, и это имеет неприятные последствия

"Психологически, если вы пытаетесь сократить количество потребляемых молочных продуктов или вообще отказаться от них, исследования показали, что это еще больше усиливает тягу к ним", — говорит Пелитера. "Это может особенно произойти, если вы также пытаетесь избегать всех молочных продуктов, таких как сыр, йогурт и масло".

Ранее УНИАН рассказывал, какие последствия для организма будет иметь ежедневное употребление молока.

Вас также могут заинтересовать новости: