Екатерина Молчанова рассказала, как борется с болезнью.

Звезда фильма "Гуцулка Ксеня", известная украинская актриса Екатерина Молчанова сообщила, что у нее диагностировали рак молочной железы.

На своей странице в Facebook Екатерина Молчанова рассказала, что заболевание у нее обнаружили зимой. По словам актрисы, она часто посещала врачей и проходила плановые обследования, потому что в ее семье есть люди, которые страдали от рака.

"Еще на плановом визите к гинекологу в начале декабря я планово попросила посмотреть мою грудь. Делаю проверки с УЗИ ежегодно. В моей семье по обеим линиям женщины болели раком. Поэтому я всегда следила за этим", - написала артистка.

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Актриса поделилась, что в марте ей сделали операцию. Раковую опухоль обнаружили на начальной стадии, и она оказалась незлокачественной. Лечение Молчановой обошлось без химиотерапии:

В начале февраля мне диагностировали рак груди. В начале марта мне сделали операцию, вырезали раковую опухоль. Грудь сохранили и оставили несколько шрамов. Мне повезло. Моя раковая клетка оказалась неагрессивной и диагностировали ее очень рано. Поэтому химиотерапия не показана.

Екатерина Молчанова продолжает лечение. Врачи назначили актрисе курс радиотерапии, а также лекарства, которые блокируют женские гормоны. Их звезда вынуждена принимать в течение пяти лет. Чтобы снизить вероятность повторного образования опухоли, Екатерину введут в искусственную менопаузу. Она призвала женщин чаще проходить обследование и не игнорировать никаких симптомов.

"Я начала месячный курс радиотерапии. Это должно быть гораздо мягче. Поскольку мой рак гормонозависимый, то теперь пять лет я буду каждый день принимать лекарства, которые блокируют женские гормоны, и меня введут в искусственную менопаузу, чтобы снизить вероятность рецидива", - поделилась Молчанова.

Напомним, ранее у известной украинской ведущей Наталки Фицич диагностировали рак.

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