По словам Киричевского, Украина не будет официально сообщать о получении западных истребителей.

Украина может совместить ЗРК Patriot и западные истребители F-16 для уничтожения большего количества российской авиации, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Как нам (ранее, - УНИАН) удалось присадить потенциал российской авиации. Это была тактика, когда наши пилоты российские самолеты под позиции наших ЗРК. Если вдруг, с появлением F-16 с ЗРК Patriot" получится повторить этот фокус, то никто против не будет, что снова начнут обновляться потери российских самолетов", - сказал эксперт.

Он также добавил, что ни Украина, ни западные партнеры не будут публично сообщать о передаче самолетов F-16. Ведь россияне должны узнать об этом непосредственно на поле боя.

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"У нас был интересный момент о F-16, мол, они будут после Пасхи. Момент в том, что даже когда страны НАТО нам давали модернизированные МиГ-29, никто же не делал публичных анонсов, не перерезал красную ленту. Эти самолеты начали просто работать и россияне это на себе почувствовали. Соответственно, когда у нас в небе начнется что-то, от чего россиянам придется увернуться с их КАБами, они это почувствуют. И где-то со временем мы узнаем, что F-16 уже помогают как минимум отпугивать российские носители КАБов", - пояснил эксперт.

F-16 для Украины: последние новости

Ранее представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что дата передачи Украине самолетов F-16 несколько раз переносилась. Поэтому об их получении Киев не будет сообщать официально.

По словам Ильи Евлаша, истребители F-16 смогут хорошо работать в паре с украинскими самолетами. Однако, сейчас целью Киева является полное переоборудование украинской авиации.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что главной целью F-16 в Украине станут российские самолеты и ракеты. Однако, они также могут помочь Силам обороны Украины и на суше.

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