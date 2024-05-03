Новинку рассматривают в качестве замены знаменитой модели Ferrari 812 Superfast.

В США презентовали новую модель легендарного итальянского автопроизводителя, которая получила название Ferrari 12Cilindri. Об этом сообщает официальный сайт Ferrari.

Авто оснастили высокооборотным атмосферным двигателем V12. 819-сильная 12Cilindri может разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развивает скорость 340 км/ч. Суперкар продают по цене от 395 тыс. евро за купе и 435 тыс. евро - за кабриолет.

Дизайн автомобиля сочетает современные тенденции и классический стиль знаменитой марки. По своему силуэту Ferrari 12Cilindri очень напоминает другую известную модель - Ferrari Roma, которую производят с 2020 года.

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На самом же деле речь идет о преемнике Ferrari 812 Superfast. Последнюю впервые показали на Женевском автосалоне 2017-го и в том же году начали продавать на рынке. Она получила 6.5-литровый V12.

В конструкции нового авто применили карбон, поэтому масса Ferrari 12Cilindri составляет всего 1567 кг. В салоне новинки разместили три дисплея, один из которых предназначен для пассажира авто. Среди опций есть акустика Burmester с 15 динамиками.

Ferrari и другие элитные марки попадают в Россию

В 2022-м сообщалось, что Ferrari прекращает производство автомобилей для российского рынка.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, Ferrari приняла решение остановить производство автомобилей для российского рынка до дальнейшего уведомления", - говорилось в заявлении автопроизводителя.

Похожее решение приняла и другая известная итальянская марка - Lamborghini.

Впрочем, в 2023-м сообщалось, что в Россию продолжают завозить Ferrari, Lamborghini и другие роскошные авто. В частности, элитные британские автомобили поставляют опосредованно через страны бывшего Советского Союза.