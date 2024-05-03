Рост зарплат произойдет в частности благодаря усилению конкуренции за рабочую силу.

Уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем.

Как сообщается в инфляционном отчете НБУ, рост зарплат произойдет в частности благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями.

"Трудности с поиском квалифицированных работников работодателями в условиях оживления экономической активности будут обусловливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе. Поэтому уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем", - говорится в отчете.

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Отмечается, что из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы в начале 2024 года, как и в 2023 году, сохранялось давление в сторону повышения заработных плат как со стороны претендентов на работу, так и повышение зарплат работодателями. Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на сайтах поиска работы.

Дальнейший рост зарплат в 2024 году вследствие усиления конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, подтверждается и планами предприятий. Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказалось и повышение минимальной заработной платы (на 6% с января и еще почти на 13% с апреля 2024 года).

Повышение зарплат и соцвыплат в Украине

С 1 апреля в Украине выросла минимальная заработная плата - с 7100 грн до 8000 грн. При этом в Украине был осуществлен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров за стаж, приобретенный в течение последних двух лет.

С 1 марта в Украине была проведена ежегодная индексация пенсий. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составил 322 грн, а средняя пенсия выросла до 5 717 грн.

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