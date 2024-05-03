Этим знакам не повезет в ближайшее время.

Астрологи назвали два знака Зодиака, жизнь которых пойдет коту под хвост уже на этих выходных, 4 и 5 мая. По мнению экспертов, у них все будет валиться из рук, а как результат - может быть депрессия.

Рак

Раки - очень эмоциональные люди, которые близко к сердцу принимают все события. Их очень легко ранить, а вот залечить их раны будет крайне сложно. Стоит отметить, что они быстро привязываются к людям, но готовы отпустить их, если чувствуют, что не испытывают с ними комфорт. Так может произойти и в этот раз.

Видео дня

Раки могут расстаться с близкими людьми, что отобразиться на их эмоциональном состоянии не самым лучшим образом.

Стрелец

Стрельцам придется очень сложно на работе. Скорее всего, последнее время вы могли испытывать дискомфорт, выгорание и нежелание что-либо делать. Это, конечно, отобразилось на ваших делах. Вскоре у вас может возникнуть неприятный разговор с начальством.

Есть риск, что вы можете остаться без работы, если будете показывать свой характер. Лучше прислушаться и исправить свои ошибки.

Вас также могут заинтересовать новости: