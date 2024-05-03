Похолодание обойдет лишь западные области нашей страны.

В ближайшие выходные, 4 и 5 мая, в Украине будет прохладно и даже холодно. Местами пройдут небольшие дожди и местами будут заморозки. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"Вследствие поступления холодной воздушной массы из районов Баренцева моря и Новой Земли, в большинстве областей нашей страны на выходных ожидается прохладная, на Левобережье холодная погода, преимущественно без осадков", - пояснил синоптик.

По его данным, в северных и восточных регионах ночью возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.

Видео дня

"Похолодание практически не коснется только жителей западных регионов. Здесь сохранится комфортная теплая погода со слабым ветром и местами небольшими дождями на Пасху", - сообщил Кибальчич.

Погода 4 мая

На западе Украины будет +17...+22 °С.

На севере ночью +2...+7 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; днем будет +12...+17 °С.

В центральных регионах температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +13...+18 °С.

На юге и в Крыму утром и днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Термометры днем покажут +14...+19 °С.

На востоке ночью будет +1...+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; днем +12...+17 °С.

Погода 5 мая

В западных областях днем на Житомирщине и на Закарпатье местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

На севере утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ожидается в пределах +17...+23 °С.

В центральных областях преимущественно без осадков, лишь днем и вечером на Полтавщине и Черкасщине местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С; днем +16...+21 °С.

В южной части и Крыму будет сухо и малооблачно, а столбики термометров покажут +16...+21°С.

На востоке ночью будет +1...+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; днем +14...+19 °С.

Ночью 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3°. Поэтому в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

Вас также могут заинтересовать новости: