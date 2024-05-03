Теперь будет три категории: годен к военной службе, непригоден, а также временно непригоден с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.

Гражданам Украины, которые имели статус "ограниченно годный" для военной службы, уже сейчас бежать в территориальный центр комплектования не нужно - следует дождаться вызова на повторное прохождение медкомиссии. Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифровизации Мария Карчевич.

"Должна быть повестка, то есть приглашение от центра комплектования. А дальше человек должен появиться. И он будет направлен на повторный осмотр. И уже там будет принято решение о пригодности или непригодности. Теперь будет три категории: годен к военной службе, непригоден, а также временно непригоден с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев", - отметила она.

Относительно последней категории - речь идет о ситуации, когда человек сейчас находится на лечении.

"Соответственно, когда он завершит лечение, тогда проходит снова ВВК", - уточнила заместитель министра.

Мобилизация в Украине и "ограниченно годные"

Как сообщал УНИАН, в апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько новых законов по мобилизации, в частности о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (№10313), которым отменяется статус "ограниченно годный".

Соответственно, с 4 мая текущего года все граждане Украины, которые ранее были признаны "ограниченно годными", обязаны пройти повторный медицинский осмотр для определения пригодности к службе. Закон устанавливает для прохождения повторной ВВК 9-ти месячный срок.

В соцсетях публикуют фото и видео с очередями в ТЦК.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что Минобороны "в ближайшее время" введет "электронную запись" для посещения ТЦК.

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