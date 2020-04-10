Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 10 апреля

В Украине на коронавирусную инфекцию COVID-19 заболело 2 203 человека. За сутки было зафиксировано 311 случаев.

Весь мир нынче переживает эпидемию COVID-19. С целью противодействия распространению коронавируса в Украине и других странах введены строгие карантинные меры.

Коронавирус в мире: статистика

Всего в мире насчитывается 1,6 миллиона инфицированных. Странами с самым быстрым распространением коронавируса остаются США (465 750), Испания (153 222), Италия (143626), Франция (118 783), Германия (118 235), Иран (662 20) и Великобритания (65 872).

Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет более 95 тысяч человек. Больше всего смертей зафиксировано в Италии, Испании, США и Франции.

В то же время выздоровели более 354 972 человек.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине на коронавирусную инфекцию COVID-19 заболело 2 203 человека. За сутки было зафиксировано 311 случаев. Это является новым антирекордом с заболевания COVID-19 в Украине.

От начала пандемии 61 пациент выздоровел, 69 случаев – смертельных.

Одновременно в Минздраве допускают, что Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий - обещанного 14 апреля пика не будет.

Коронавирус в Вооруженных силах

По состоянию на 07:00 10 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 7 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный.

Карантин в Украине

В Министерстве здравоохранения объяснили, почему в стране низкий показатель выздоровления от коронавирусной болезни.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 10 апреля 2020