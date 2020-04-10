"Поговорим честно": Аваков назвал вероятные сроки завершения карантина

Глава МВД предположил, что карантин может закончиться в мае 2020 года.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Об этом министр написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги подходят к концу, бизнесы рушатся .. Доколе?! Поговорим, отвечая на вопрос честно", - призвал министр.

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Аваков отметил, что он получает много информации об уровне заболеваемости и о ситуации по регионах, однако честно признается - он не знает, когда именно это произойдет. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.

"Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает - не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - заявил министр.

Он также добавил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов.

"Сначала для молодежи, потом для старших... во второй половине мая... Если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что говорить об ослаблении карантинных мер в Украине можно будет в мае, в случае снижения заболеваемости COVID-19, а к тому времени карантин продлят.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случая COVID-19.

В мире уже более 1,6 млн больных.

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