Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривень – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн.
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Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.
«Хочу отметить важные инициативы правительства относительно изменений в государственный бюджет. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривень. За эти средства предусмотрено ощутимое увеличение выплат врачам, которые противодействуют COVID-19, также покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу», - заявил президент.
Как сообщал УНИАН, проект изменений в госбюджет-2020 парламент рассмотрит 13 апреля на внеочередном заседании.